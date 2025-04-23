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بالملايين.. اليويفا يعوض الأندية ومانشستر سيتي أكبر مستفيد

23
APRIL
2025
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يدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية من اتحاداته الأعضاء الـ55، مبلغ 233 مليون يورو مقابل السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولات التي ينظمها.
 
وذكر اليويفا، الأربعاء، أن 901 ناديا حصلوا على مدفوعات من برنامج المنافع التابع له، حيث تصدرت الأندية الإنجليزية القائمة بحصولها على 46.89 مليون يورو موزعة على 80 ناديا، ثم إيطاليا (35.31 مليون يورو)، ثم ألمانيا (30.35 مليون يورو)، ثم إسبانيا (22.88 مليون يورو)، ثم فرنسا (11.97 مليون يورو).
 
وتشمل المدفوعات 140 مليون يورو لبطولة "يورو 2024"، و93 مليون يورو لدوري أمم أوروبا لموسمي 2020-2021 و2022-2023، إضافة إلى التصفيات الأوروبية بين عامي 2022 و2024.
 
وحصل مانشستر سيتي الإنجليزي على 5.173 مليون يورو ليتصدر قائمة الأندية، وخلفه ريال مدريد الإسباني الذي تلقى 4.786 مليون يورو، ثم إنتر ميلان الإيطالي الذي حصل على 4.657 مليون يورو، ثم برشلونة الإسباني الذي حصل على 4.427 مليون يورو، ثم باريس سان جرمان الفرنسي بمبلغ 4.425 مليون يورو، ثم بايرن ميونخ الألماني الذي حصل على 4.371 مليون يورو.
 
وعلى الطرف الآخر من القائمة، حصل عدد من الأندية على الحد الأدنى من المدفوعات، والبالغ 3659 يورو فقط، ومن بين هذه الأندية ليونز من جبل طارق، وميشيلين البلجيكي، ورابيد بوخارست الروماني، وجدودجا يونايتد من مالطا.
 
وذكر اليويفا أن إجمالي المدفوعات في هذه الدورة كان أكثر بـ33 مليون يورو مقارنة بالدورة السابقة، التي شملت بطولة يورو 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.
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