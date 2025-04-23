تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي بسبب جنازة البابا

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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل ثلاث مباريات في المسابقة كانت مقررة يوم السبت المقبل بسبب جنازة البابا فرنسيس التي ستُقام في روما في نفس اليوم.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن الدوري الإيطالي قد يستثني مباراة إنتر ميلان عندما يستضيف روما، وذلك للسماح لفريق المدرب سيموني إنزاغي للحصول على فترة راحة إضافية قبل مباراته في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل أمام برشلونة الإسباني.

ولكن أتى تأكيد رابطة الدوري أن المباراة التي ستقام على ملعب سان سيرو ستنطلق الآن في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

وتوفي البابا فرنسيس، الإثنين، عن عمر يناهز 88 عاما.

وستُقام جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس من أمام كاتدرائية القديس بطرس، على أن يُدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري. وكان من المقرر أن يواجه لاتسيو منافسه بارما في روما يوم السبت، وتأجلت المباراة إلى الإثنين، بينما تأجلت مباراة كومو أمام ضيفه جنوة إلى يوم الأحد.

وأجلت الرابطة مباريات الدوري الإثنين، بعد وفاة البابا لتُقام يوم الأربعاء، ودعت اللجنة الأولمبية الإيطالية إلى تعليق جميع الفعاليات الرياضية المقررة يوم السبت.