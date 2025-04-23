6 علامات مرتبطة بالنوم تُنذر بمشاكل صحية خطيرة.. تعرَّف عليها

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يُعتبر النوم الكافي والجيد أحد العلامات الهامة على تمتع الشخص بحالة صحية جيدة، لكن الكثير من الناس لا يعلم بأن اضطرابات النوم والأرق والمشاكل اليومية خلال الليل قد تكون مؤشراً بالغ الأهمية على أمراض خطيرة، وقد يستدعي الأمر مراجعة الطبيب على الفور.

وفي حين أنه من الطبيعي أن يُعاني الشخص من صعوبة في النوم من حين لآخر، إلا أن الحرمان من النوم لفترات طويلة قد يُسبب ضرراً بالغاً لصحته.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن ثمة ستة علامات مرتبطة بالنوم تشكل علامة بالغة الأهمية على وجود مشاكل صحية، ووجود أي من هذه العلامات الستة يستدعي مراجعة الطبيب على الفور.

وأكدت الدكتورة ديبورا لي، خبيرة النوم في صيدلية دكتور فوكس الإلكترونية، أن النقص الحاد في النوم قد يُسبب عواقب وخيمة على صحتك الجسدية والنفسية، مثل تقلبات المزاج، بالإضافة إلى مشاكل صحية كامنة مثل انقطاع النفس النومي والأرق والاكتئاب.

ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، فيُمكن أن تؤثر مشاكل النوم طويلة الأمد على علاقاتنا وحياتنا الاجتماعية، وتجعلنا نشعر بالتعب طوال الوقت، ونتناول المزيد من الطعام، ونعجز عن أداء مهامنا اليومية. وتشمل أعراض مشاكل النوم الاستيقاظ عدة مرات في الليل، وصعوبة النوم، والشعور بالانفعال، وصعوبة التركيز طوال اليوم.

وقالت الدكتورة لي: "يعتقد الكثيرون أن النوم أمرٌ يمكن التضحية به أو تعويضه لاحقاً، لكن الحرمان المزمن من النوم قد يُلحق ضرراً بالغاً بصحتك".

وحددت الدكتورة لي ستة علامات رئيسية تُنبئ بضرورة استشارة طبيبك بشأن نومك، ليتمكن من تحديد السبب ووضع خطة علاجية لأي خلل.

أولاً: الشعور بالتعب المستمر رغم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، حيث تقول الدكتورة لي إنه إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار خلال النهار، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يُشير ذلك إلى مشكلة كامنة أكثر خطورة.

وتضيف: "يمكن أن يكون التعب المزمن علامة على اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي أو الخدار، والتي تمنع النوم المريح والمُنعش، مما يجعلك تشعر بالإرهاق حتى بعد نوم ليلة كاملة".

ثانياً: صعوبة النوم أو صعوبة البقاء نائماً، حيث قد يكون صعوبة النوم أو الاستيقاظ عدة مرات ليلاً مؤشراً على مشاكل مختلفة تتعلق بالنوم أو الصحة النفسية.

وتقول الدكتورة لي: "إنها علامة تحذيرية أخرى. يكمن القلق هنا في أن اضطرابات النوم هذه، وخاصةً عندما تستمر لعدة أسابيع، قد تشير إلى حالات مثل الأرق والقلق أو حتى الاكتئاب".

ثالثاً: تقلبات المزاج والانفعال، حيث لا يؤثر الحرمان من النوم على طاقتك فحسب؛ بل يمكن أن يؤثر أيضاً على مشاعرك طوال اليوم وعلى كيفية تفاعلك مع الآخرين.

وبحسب الدكتورة لي: "إذا كنت تشعر بتزايد الانفعال أو القلق أو الاكتئاب، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك لا يحصل على النوم الجيد الذي يحتاجه لتنظيم مزاجك". "يمكن أن يؤثر قلة النوم على قدرة الدماغ على معالجة المشاعر، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وزيادة التوتر".

رابعاً: صعوبة التركيز أو مشاكل في الذاكرة، حيث تُعدّ المشاكل الإدراكية، مثل صعوبة التركيز والنسيان أو ضبابية الدماغ، من العلامات الشائعة للحرمان من النوم. فعندما لا نحصل على قسط كافٍ من النوم، لا تتاح للدماغ فرصة ترسيخ الذكريات أو أداء وظائف استعادة الذاكرة الأساسية، بحسب ما تؤكد الدكتورة لي.

خامساً: زيادة المشاكل الصحية المزمنة، حيث يرتبط الحرمان من النوم على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري والسمنة. وتؤكد الدكتورة لي أنه "في حال كنتَ تعاني بالفعل من أي من هذه الحالات وكانت جودة نومك سيئة، فمن الضروري طلب المساعدة من أخصائي رعاية صحية".

سادساً: الإصابات أو الحوادث المتعلقة بالنوم، فإذا كنتَ تعاني من مشاكل متعلقة بالنوم، مثل النعاس أثناء النهار أو المشي أثناء النوم، فإن التحدث إلى أخصائي يمكن أن يساعدك في تحديد السبب الكامن. وتقول الدكتورة لي: "قد تشير هذه الأعراض إلى اضطراب نوم خطير، مثل انقطاع النفس النومي، والذي قد يؤثر على سلامتك وصحتك العامة".

وتضيف: "قد تكون لاضطرابات النوم غير المعالجة عواقب وخيمة. حيث يرتبط قلة النوم بالعديد من المشاكل الصحية، بدءاً من ضعف الوظائف الإدراكية ووصولاً إلى ضعف جهاز المناعة. ويمكن أن يساعد علاج مشاكل النوم مبكراً مع مقدم الرعاية الصحية في تقليل المخاطر على المدى الطويل وتحسين الصحة النفسية والجسدية".