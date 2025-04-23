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يورغن كلوب وريال مدريد.. هل تتأجل "قنبلة الموسم"؟

23
APRIL
2025
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ما تزال الأنباء تتوارد بشأن إمكانية قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب لفريق ريال مدريد الإسباني، الموسم المقبل، وهو ما وصفته تقارير إعلامية بـ"قنبلة الموسم".
 
وأشارت صحيفة "سبورت"، قبل أيام، إلى أن كلوب أبلغ مسؤولي ريال مدريد بأنه مستعد للتفاوض بشأن تدريب النادي الموسم المقبل.
 
كما أفادت تقارير أخرى بأن كلوب "غير سعيد" بدوره كمدير رياضي لمؤسسة "ريد بول" لكرة القدم.
 
لكن تقريرا حديثا لصحيفة "تلغراف" البريطانية استبعد كل هذه التكهنات، وكشف، الثلاثاء، أن المدرب البالغ من العمر 57 عاما لن يعود إلى التدريب قبل صيف العام المقبل.
 
وأضاف التقرير: "لا توجد حاليا مؤشرات على عودته للتدريب بدوام كامل، وقد أعرب كلوب عن استمتاعه بحياته الجديدة، خصوصا بعد أن أصبح جدا للمرة الأولى".
 
وبحسب الصحيفة، فإن خطة كلوب تتمثل في الانتظار إلى غاية عام 2026 قبل اتخاذ قرار العودة إلى التدريب.
 
وكان كلوب قد ترك ليفربول الموسم الماضي، بعد أن حقق معهم جميع الألقاب على مدار 8 أعوام.
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