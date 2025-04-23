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وسط تكهنات الرحيل عن الريال.. أنشيلوتي يرد: الضغط لا يخيفني

23
APRIL
2025
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نفى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يوم الثلاثاء ما يتردد عن تعرضه لضغوط متزايدة في النادي الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وودع دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
 
وأصبح مستقبل أنشيلوتي محل تساؤلات بعد خسارة الفريق أمام أرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، إذ أشارت تقارير عديدة إلى أنه قد يرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.
 
ودخل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ويورغن كلوب مدرب ليفربول السابق في قائمة انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة تضم العديد من المدربين المرشحين لخلافة أنشيلوتي.
 
وفي رده على سؤال بشأن شعوره بالضغط، قال المدرب الإيطالي للصحفيين "النادي يدرك أنه عام أكثر صعوبة وتعقيدا عن العام الماضي. معا نواجه الصعاب. واللحظات المبهجة مستمرة. أنا سعيد جدا بالعمل في ظل الكثير من الضغوط لكن هذا هو الحال دائما".
 
وأضاف: "ترى النجاح قريبا للغاية ومن الطبيعي أن يزيد الضغط لكن‭‭‭‬‬‬‬ هذا يحفزني ولا يزعجني، بل يمنحني المزيد من الطاقة للتفكير في المزيد من الأشياء. طالما استمر في الاستيقاظ صباحا، فكل شيء على ما يرام".
 
 
ولا يزال ريال مدريد يطارد النجاح على جبهات مختلفة، ويحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 69 نقطة من 32 مباراة متأخرا بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة.
 
وسيواجه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، ولكن قبل ذلك سيحل ضيفا على خيتافي صاحب المركز 12 في الدوري اليوم الأربعاء، وسيفتقد لجهود كيليان مبابي وفيرلاند مندي.
 
وتعرض المهاجم مبابي لإصابة في الكاحل خلال خلال خسارة ريال مدريد 2-1 أمام أرسنال في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بينما يتعافى المدافع مندي من إصابة في عضلات الفخذ
الخلفية.
 
وقال أنشيلوتي "مبابي ومندي ليسا جاهزين لمباراة الأربعاء لكنهما سيتدربان هذه الأيام وأعتقد أنهما سيكونا متاحين لمباراة السبت المقبل. سنضع في الاعتبار عند اختيار التشكيلة الأساسية التعب والإرهاق الذي تعرض له الفريق مساء الأحد الماضي (خلال الفوز 1-صفر على أتليتيك بيلباو). لا يزال بعض اللاعبين يشعرون بالإرهاق قليلا لكن هذا طبيعي. سنرى غدا. "يقدم خيتافي أداء قويا ومنظما للغاية. نحن جاهزون ومستعدون، وفي كل مرة مع اقتراب الموسم من نهايته تزداد أهمية المباريات أكثر وأكثر".
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