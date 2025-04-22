حرب جديدة بين جماهير ريال مدريد ومبابي

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أكدت جماهير ريال مدريد أنها غير سعيدة بأداء نجم الفريق كيليان مبابي، بعدما أطلقت ضده صافرات استهجان خلال المباراة أمام أتلتيك بلباو، يوم الأحد.

وأشارت جماهير "سانتياغو برنابيو" إلى أن الهداف الفرنسي هو أحد المسؤولين عن الهزيمتين أمام أرسنال والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي قد تعرض لصافرة الاستهجان عندما تم استبداله بسبب الإصابة أمام أرسنال، الأربعاء الماضي.

وكررت الجماهير صافرات الاستهجان ضد مبابي، عندما أظهرته شاشات ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو متواجد في المدرجات لمتابعة المباراة أمام بلباو، لكن رد فعل الحضور كان عدوانيا إذ تم إطلاق صافرات الاستهجان في وجه المهاجم الذي سجل 33 هدفا حتى الآن.

ولم يشارك مبابي أمام بلباو لأنه تعرض للطرد في المباراة الماضية بالدوري ضد آلافيس، وتم إيقافه لمباراة واحدة، كما أنه يعاني من إصابة أيضا بعدما اضطر لمغادرة الملعب أمام أرسنال بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.