سفاح الأهداف" السويدي قد يخطف الحذاء الذهبي لأوروبا من صلاح

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حالة من "الصيام التهديفي"، وتألق لهداف سويدي، تهدد فرصة النجم المصري محمد صلاح، في الظفر بالحذاء الذهبي الأوروبي.

يواصل النجم المصري محمد صلاح صيامه عن تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يهدد فرصه بتحقيق الحذاء الذهبي الأوروبي.

هذه المخاوف تتعزز بتألق لافت للمهاجم السويدي فيكتور غويكيريس، هداف الدوري البرتغالي مع سبورتنغ لشبونة، والذي تتابعه كبرى أندية البريميرليغ.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي أوروبا برصيد 27 هدفا، يليه غويكيريس برصيد 34 هدفا، لكن الأهداف في الدوري البرتغالي تحسب بـ1.5 نقطة لكل هدف، بينما تحسب بنقطتين في إنجلترا، في قائمة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

هذا يعني أن غويكيريس يحتاج هدفين لمعادلة نقاط محمد صلاح، وفي تلك الحالة، سيتقاسم الجائزة معه.

يذكر أنه يتبقى لغويكيريس 4 مباريات في الدوري، ويبقى لصلاح 5 مباريات.