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بنصف موسم فقط.. رقم مرموش في ألمانيا لا يزال "صعب المنال"

22
APRIL
2025
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بالرغم من خوضه نصف موسم فقط، إلا أن أرقام المصري عمر مرموش في ألمانيا، لا زالت "صعبة الكسر" حتى مع اقتراب نهاية الموسم.
 
الدولي المصري انتقل من إنتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير الماضي، ولكن ما فعله بقميص فرانكفورت في بضع أشهر، لا زال مذهلا، استنادا بالأرقام.
 
وفي إحصائية مثيرة، يحتل عمر مرموش المركز الثاني في ترتيب قائمة "المساهمات التهديفية" بين كل لاعبي البوندسليغا.
 
وتشمل المساهمات التهديفية مجموع عدد الأهداف المسجلة وعدد التمريرات الحاسمة المسجلة لكل لاعب.
 
وقام مرموش بتسجيل 24 مساهمة تهديفية، خلال نصف موسم فقط، وهو المركز الثاني في الدوري الألماني، خلف الإنجليزي هاري كين، الذي سجل 31 مساهمة تهديفية.
 
وفي نصف موسم فقط، سجل مرموش 15 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.
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