لامين يامال يصدم الركراكي: لا أريد المغرب.. أنا إسباني

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كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أن لامين يامال، موهبة برشلونة، رفض ارتداء قميص "أسود الأطلس" لأنه إسباني وذلك رغم أنه ولد لأب مغربي.

ووافق نجم برشلونة الحالي البالغ من العمر 17 عاما اللعب لمنتخب إسبانيا بعد الاجتماع بممثلي الاتحاد الإسباني لكرة القدم والركراكي.

في سبتمبر 2023، شارك لامين لأول مرة مع إسبانيا في عمر 16 عاما و57 يوما، ليصبح أصغر لاعب يلعب ويسجل لصالح المنتخب الإسباني.

وشرح الركراكي في مقابلة مع برنامج "إل تشيرينغيتو" السبب الذي جعل لامين يامال يقرر في النهاية اللعب لإسبانيا بدلا من المغرب، وقال: حاولنا ضمه إلى المغرب، لكنه اختار إسبانيا ونتمنى له التوفيق.

وأضاف: ما يفعله في عمره شيء لا يصدق، لقد تحدثت معه مباشرة وكان صادقا معي، وأيضا مع الاتحاد المغربي، جربنا معه كل شيء، أخبرناه بمشروع تنظيم كأس العالم 2030 واستضافة كأس إفريقيا 2025، وبشأن الحب الذي يكنه البلد له، لكن الشاب لم يكذب قط، واختار إسبانيا.

وكشف الركراكي: بعد يومين أو ثلاثة من حديثي معي، اتصل بي باحترام وقال "أشكرك على لطفك، لكنني سأختار إسبانيا، أشعر أنني إسباني".

كان البالغ من العمر "17 عاما" قد مثل منتخبات إسبانيا في المراحل السنية وصولا إلى فئة الشباب تحت 19 عاما.

وولد يامال في برشلونة لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وقضى معظم حياته في برشلونة.