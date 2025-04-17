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تفاصيل الحادث.. مصرع لاعب شهير بعد سقوطه من الشرفة

17
APRIL
2025
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في قصة هزت عالم كرة القدم، لقي نجم منتخب الغابون لكرة القدم، آرون بوبيندزا، مصرعه بعد سقوطه من شقته في الطابق 11 في الصين، الأربعاء.
وتوفي المهاجم الدولي الغابوني آرون بوبيندزا، الأربعاء، عن عمر يناهز 28 عاما، بعد خلاف محتمل مع شقيقه داخل الشقة.
وقال الاتحاد الغابوني في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع "أكس": "توفي اللاعب الدولي الغابوني إثر سقوطه من الطابق الـ11 في المبنى الذي كان يسكنه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانغ أف سي".
 
وفقًا للتقارير، تُجري الشرطة الصينية تحقيقا في ثلاثة احتمالات: الانتحار، أو السقوط العرضي، أو التعرض للقتل.
 
يُشار إلى أن شقيق بوبيندزا كان موجودا في الشقة وقت الحادث، ويُقال إنهما كانا متورطين في شجار. ويبحث المحققون فيما إذا كان الشجار قد أدى إلى دفع بوبيندزا.
 
من المتوقع استجواب شقيقه أو احتجازه في إطار التحقيق.
 
اكتسب المهاجم الغابوني بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عاما، شهرة عالمية خلال فترة لعبه مع نادي هاتاي سبور التركي، حيث سجل 22 هدفا في 36 مباراة خلال موسم 2020-2021، محققا لقب هداف الدوري التركي الممتاز.
 
طوال مسيرته الكروية، لعب مع العديد من الأندية، بما في ذلك ناديا بوردو وأجاكسيو الفرنسيان، ونادي العربي القطري، ونادي الشباب السعودي، ونادي سينسيناتي الأميركي، ونادي رابيد بوخارست الروماني، ومؤخرا نادي تشجيانغ إف سي الصيني.
 
ومثل بوبيندزا منتخب الغابون 35 مرة، كما شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا.
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