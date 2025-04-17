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هنري يفاجئ حكيمي بكلمات عربية بعد تأهل سان جيرمان

17
APRIL
2025
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في لقطة طريفة، الدولي الفرنسي السابق تييري هنري، النجم المغربي أشرف حكيمي، بكلمات عربية خلال مقابلة تلفزيونية عقب تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام أستون فيلا بنتيجة 3-2 في إياب ربع النهائي، مساء الثلاثاء.
 
وعلى الرغم من الخسارة، ضمن النادي الباريسي بطاقة العبور مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 5-4.
 
وفي لقاء أجرته قناة CBS Sports مع حكيمي داخل ملعب "فيلا بارك"، تلقى المدافع المغربي إشادة كبيرة من طاقم الاستوديو التحليلي على أدائه، خاصة بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 11.
 
وخلال الحوار، انضم تييري هنري بشكل مفاجئ وافتتح حديثه باللغة العربية قائلًا "السلام عليكم"، قبل أن يمازح حكيمي بشأن لغته الإنجليزية، ليختم مداخلته بكلمة "شكرا" وسط ضحكات الجميع.
 
 رد فعل حكيمي كان عفويًا وودودًا، حيث عبّر عن سعادته بالمبادرة، بينما أبدى مقدمو البرنامج اندهاشهم من استخدام هنري للغة العربية، وسألوا عن معنى كلماته.
 
من جانبه، أكد حكيمي في تصريحاته أنه يشعر بـ"سعادة وارتياح كبيرين" بعد تأهل فريقه، رغم التوتر الشديد الذي رافق مجريات اللقاء، مشددًا على أهمية الاستعداد الجيد للمواجهة القادمة.
 
وينتظر باريس سان جيرمان في نصف النهائي المتأهل من مواجهة ريال مدريد وأرسنال، والتي تُحسم مساء الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد فوز أرسنال ذهابًا بنتيجة 3-0 في لندن
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