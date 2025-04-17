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إنتر ميلان يقصي بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا

17
APRIL
2025
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واصل إنتر ميلان الإيطالي مسيرته المميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في البطولة، عقب تعادله 2-2 مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية.
واستفاد إنتر من فوزه 2-1 في لقاء الذهاب، ليقطع ورقة الترشح للمربع الذهبي، متفوقا بنتيجة 4-3 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
 
وعجز الفريقان عن هز الشباك في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، حيث ندرت الفرص التهديفية خلاله من لاعبي الناديين، على عكس الشوط الثاني، الذي اتسم بالإثارة والمتعة وشهدت أهداف اللقاء الأربعة.
 
وبادر النجم الإنجليزي هاري كين بالتسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 52، لكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سرعان ما منح التعادل لإنتر في الدقيقة 58.
 
وأضاف الفرنسي بنيامين بافارد الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 61 ليهز شباك فريقه القديم، لكن الإثارة تواصلت عقب تسجيل الإنجليزي إيريك داير هدف التعادل لبايرن في الدقيقة 76.
 
وحاول بايرن تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، والدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي مع تعادل الفريقين في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، لكن باءت المحاولات الألمانية بالفشل، ليقتنص إنتر بطاقة الترشح للمربع الذهبي.
 
بتلك النتيجة، ضرب إنتر، الذي يمتلك 3 ألقاب في دوري الأبطال، موعدا مع برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
 
ويحلم إنتر بالتتويج بالثلاثية التاريخية، الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي حاليا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي مع تبقي 6 مراحل على نهاية الموسم، كما يخوض الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا ضد جاره اللدود ميلان، علما أن لقاء الذهاب انتهى بتعادلهما 1-1.
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