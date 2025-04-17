الزمالك يعلن عن أول تحرك رسمي بعد أزمة زيزو

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أعلن نادي الزمالك المصري، الأربعاء، استدعاء جناح الفريق أحمد سيد (زيزو) للتحقيق، علي خلفية تغيبه عن تدريبات الفريق.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك أنه أرسل خطابا رسميا مسجلا بعلم الوصول إلى زيزو، لإخطاره بالتحقيق معه السبت، لتغيبه عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وأضاف الزمالك أن "ذلك يأتي في أول تحرك رسمي من جانبه بشأن موقفه تجاه زيزو".

كما أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري.

وشدد الزمالك على أن "هذا الغياب يعد مخالفا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليا وخارجيا".

يذكر أن تقارير أخبارية أشارت إلى تعاقد الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك مع مصر، مع زيزو، لكن بطل إفريقيا لم يعلن عن ضم اللاعب رسميا بعد.