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ماتيوس يطالب بإشراك مولر أساسياً أمام إنتر

16
APRIL
2025
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يعتقد لوثار ماتيوس قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأسبق أن توماس مولر يجب أن يكون متواجدا في التشكيلة الأساسية للفريق البافاري خلال لقائه مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
 
وكتب ماتيوس في عموده بالموقع الإلكتروني الرسمي لمحطة "سكاي" التليفزيونية: يجب أن يلعب مولر، أي شيء آخر يبدو مستحيلا من وجهة نظري، وإذا لم يقرر فنسنت كومباني إشراك مولر وساءت الأمور، فسوف يشعر المدرب، الذي قدم أداء رائعا خلال الأشهر الماضية، بالضغط.
 
ويتعين على بايرن الفوز بفارق هدفين أمام إنتر على على أرض الأخير، من أجل مواصلة مسيرته في دوري الأبطال والتأهل المربع الذهبي في البطولة القارية، عقب خسارته المباغتة 1 - 2 في مباراة الذهاب على ملعبه، الأسبوع الماضي.
 
ويعتبر مولر (35 عاماً) الذي لم يشترك مع بايرن سوى بشكل متقطع في الأشهر الماضية هو أحد الخيارات المتاحة لقيادة خط هجوم الفريق عوضا عن جمال موسيالا المصاب.
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