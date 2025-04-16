رغم تجديد العقد.. نجم إنجليزي يحذر من تراجع مستوى محمد صلاح

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حذر الدولي الإنجليزي السابق بول ميرسون من تراجع محتمل لمستوى نجم ليفربول محمد صلاح في الموسم القادم.

ووقّع صلاح (32 عاما) عقدا جديدا مع ليفربول الأسبوع الماضي، ليظل في النادي حتى عام 2027، مما أنهى شهورا من التكهنات بشأن مستقبله مع "الريدز".

وقال ميرسون لموقع "سكاي سبورتس": "إذا كنت ألعب في مركز الجناح الأيمن، فأنا أعرف من أريد أن ألعب معه في مركز الظهير الأيمن، إنه ترينت ألكسندر أرنولد. أفضّل شخصا مثله على مدافع تقليدي. صلاح لا يعود للدفاع، وهذا سبب نجاحه. لا تراه يدافع على حافة منطقته، ويجري طول الملعب. لذا، سيفتقد ترينت بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف: "اللاعب الذي كان يراقب ترينت سيعود للخلف لوقف صلاح ويضاعف التركيز عليه، وسيتركون الظهير الجديد يحصل على الكرة. لا يمكنك فعل ذلك مع ترينت لأنه سيدمرك تماما. ستتم مضاعفة التركيز على صلاح. سيجد الأمر صعبا الموسم المقبل".

وتابع: "سيركز الخصوم على مهاجمة ليفربول من الناحية اليمنى وهذا يعني أن صلاح مطالب بالعودة لدعم الظهير الأيمن، الأمر الذي يرجح هبوط مستواه لأنه سيكون مضطرا لقطع مسافات طويلة في الملعب طيلة المباراة".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ريال مدريد يجري مفاوضات لإتمام صفقة ضم ألكسندر أرنولد، الذي يقضي موسمه الأخير في عقده مع ليفربول، ليكون متاحا في صفقة انتقال حر، علما بأن كلا الناديين لم يعلقا بشكل رسمي عن أي صفقة محتملة.

ولعب ألكسندر أرنولد (26 عاما)، طوال مسيرته الكروية مع ليفربول، وفاز بجميع الألقاب الكبرى مع النادي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.