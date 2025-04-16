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"النشيد الخاطئ" يسبب ارتباكا في مباراة بدوري أبطال أوروبا

16
APRIL
2025
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سادت حالة من الارتباك قبل انطلاق مباراة أستون فيلا الإنجليزي مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعد عزف نشيد بطولة الدوري الأوروبي عن طريق الخطأ أثناء اصطفاف لاعبي الفريقين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية إزري كونسا مدافع أستون فيلا وهو يضع يده على وجهه ويهز رأسه، بعد حديثه مع زميله أثناء عزف النشيد الخاطئ.
 
وبعد دقيقة تقريبا، عُزف نشيد دوري أبطال أوروبا في ملعب "فيلا بارك"، حيث كان اللاعبون على وشك الاستعداد لانطلاق المباراة.
 
وشهدت المباراة حضور ولي عهد بريطانيا الأمير وليام، وهو من مشجعي أستون فيلا.
 
ويخوض أستون فيلا أول موسم له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن سبقت له المشاركة في البطولة تحت مسمى كأس أوروبا في موسم 1982-1983، بصفته حامل اللقب.
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