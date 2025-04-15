مدرب دورتموند لبرشلونة: نتذكر مباراة ليفربول

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قال الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، الاثنين، إن المعجزات تحدث في كل وقت في كرة القدم عشية استضافة برشلونة الإسباني الثلاثاء على ملعب "فيستفالن شتاديون" في دورتموند في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن فريقه قادر على أخذ الالهام من عودة ليفربول الإنجليزي التاريخية أمام النادي الكاتالوني خلال موسم 2018-2019.

وفي ذلك الموسم، نجح ليفربول الذي أحرز اللقب لاحقا، بتسجيل أربعة أهداف على ملعبه أنفيلد في إياب الدور نصف النهائي، بعدما خسر بثلاثية نظيفة ذهابا في كاتالونيا.

وقال كوفاتش الذي مني فريقه بخسارة برباعية نظيفة ذهابا في برشلونة الأربعاء الماضي، إن النادي الكاتالوني أصبح فريقا أفضل الآن مما كان عليه قبل ستة أعوام، كاشفا في مؤتمر صحافي أن المعجزات تحدث في كل وقت.

وأضاف: نتذكر مباراة ليفربول - أتذكرها بالفعل. لكن ذلك حصل في وقتها، والآن نحن في موسم 2024-2025. نعرف الوضع جيدا - لم نلعب جيدا في مباراة الذهاب.

وتابع: نريد أن نظهر وجها مختلفا ونريد الفوز. بأي فارق، لا أحد يستطيع القول الآن.

وأردف قائلا: المعزات تحدث طوال الوقت، لكن برشلونة لم يخسر أي مباراة في عام 2025، وهو ما يجعل التحدي أكثر صعوبة. لن تكون المهمة سهلة.

وتعود الخسارة الاخيرة للعملاق الكاتالوني الى 21 ديسمبر عندما سقط على أرضه أمام أتلتيكو مدريد (1-2)، ومذاك الحين حقق فريق المدرب الالماني هانزي فليك 20 فوزا مقابل أربعة تعادلات في جميع المسابقات.

من جهته، قال لاعب وسط دورتموند فيليكس نميشا إن زملاءه يؤمنون بتحقيق العودة.

وأوضح: من خلال وجود جمهورنا خلفنا، كل شيء ممكن. يجب أن نؤمن بالأمر ونحن نؤمن بالفعل.

وغاب عن تمارين النادي الألماني، الاثنين قائده إيمري تشان بسبب مشاكل عضلية، وعلق كوفاتش: لا نعلم إذا كان قادرا على المشاركة، إنه أمر محتمل ألا يشارك.

وأشاد كوفاتش، ثالث مدرب لدورتموند هذا الموسم بعد توليه المسؤولية في يناير، بالخط الهجومي لبرشلونة والذي يضم الاسباني الشاب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، إلا إنه خص بالذكر المهاجم الدولي البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وسبق لليفاندوفسكي أن فاز بلقب الدوري الألماني مرتين وخاض نهائي دوري الأبطال عام 2013 مع دورتموند نفسه، قبل أن يقضي عقدا كاملا في صفوف بايرن ميونخ حيث لعب تحت قيادة كوفاتش.

وفاز ليفاندوفسكي بلقب المسابقة القارية المرموقة في عام 2020 تحت قيادة خليفة كوفاتش آنذاك، هانزي فليك الذي أصبح الآن مدربا للبلاوغرانا.

وأوضح: إنه محترف رائع. رأيتُ العديد من اللاعبين الجيدين. لكن هذا الرجل؟ يعيش ويأكل ويشرب كمحترف، ويبذل قصارى جهده للحفاظ على لياقته البدنية.