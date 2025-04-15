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أنشيلوتي: مبابي دفع ثمن البطاقة الحمراء

15
APRIL
2025
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اعترف ديفيد أنشيلوتي المدرب المساعد لنادي ريال مدريد بأن فريقه عانى بشدة في طريقه للفوز على ملعب ديبورتيفو ألافيس 1- صفر، مساء الأحد، في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
 
وأحرز إدواردو كامافينغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، لينتزع الفريق المدريدي ثلاث نقاط ثمينة.
 
وأكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعد طرد كيليان مبابي نجم ريال مدريد في الدقيقة 38، وكذلك مانو سانشيز مدافع ديبورتيفو آلافيس في الدقيقة 70.
 
ورفع الريال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مجددا إلى أربع نقاط مع برشلونة متصدر الترتيب، وتستمر المنافسة بينهما في آخر سبع جولات من المسابقة.
 
وقال مساعد المدرب، الذي جلس على مقاعد البدلاء بسبب إيقاف المدير الفني كارلو أنشيلوتي: الفوز يمنحنا الثقة، هذا ما كنا نبحث عنه هنا، وكنا نعلم أنه لن يكون سهلاً، ما حدث في المباراة زاد الأمر صعوبة علينا، لكن فوزنا يمنحنا الثقة لمباراة الأربعاء، استمتعتُ بالجلوس على مقاعد البدلاء. كنتُ متوتراً بعض الشيء في البداية، كما هو الحال في كل مرة ألعب فيها لأول مرة، ولكن بعد ذلك، كان الأمر ممتعاً للغاية.
 
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: لم أتحدث إلى كيليان مبابي بعد المباراة. ليس لاعباً عنيفاً؛ لقد اعتذر وأدرك خطأه، كانت بطاقة حمراء واضحة، وقد دفع ثمنها، من المؤكد أن كثرة الأخطاء البسيطة التي تلقاها دفعته إلى ذلك التصرف، مع أنها ليست الطريقة الصحيحة للرد، لا أبرر تصرفه، ولكن ربما كان هذا هو السبب.
 
 
وبشأن تطورات حالة داني سيبايوس، قال أنشيلوتي "لقد تدرب جيداً خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وهو مستعد تماماً، استبدلناه بهدف منح المباراة شيء من الهدوء، إنه مستعد تماماً لمباراة الأربعاء أمام أرسنال، لقد قدم أداءً رائعاً هذا الموسم، وسيساعدنا كثيراً. سواء لعب أساسياً أم لا، لا يهم، سيساهم في المباراة.
 
وحول الهتافات ضد راؤول أسينسيو، قال: ما يحدث على صعيد المجتمع مُخيّبٌ للآمال، نحن كفريق علينا المنافسة، لسنا مُلزمين باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث مثل هذه الأمور، يأمل الجميع ألا تتكرر هذه الأمور في الملعب، يجب أن يكون هناك تواصل بين اللاعبين والحكم، من يتخذ القرارات في الملعب هو الحكم، وعليه تطبيق البروتوكول إذا رأى ذلك ضرورياً.
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