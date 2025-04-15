living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم إنجليزي يحذّر من هبوط مستوى صلاح بعد العقد الجديد

15
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر الدولي الإنجليزي السابق بول ميرسون جماهير ليفربول من انخفاض محتمل في مستويات النجم المصري محمد صلاح في الموسم المقبل بعد تمديد تعاقده مع النادي نظراً للفراغ الذي سيخلفه رحيل ترنت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.
 
ووقع صلاح نهاية الأسبوع الماضي عقداً جديداً لمدة موسمين مع ليفربول الإنجليزي لتتواصل قصة الهداف المصري التاريخي مع النادي الأحمر حتى 2027.
 
وقال ميرسون لاعب أرسنال السابق في تصريحات عبر "سكاي سبورت " يوم الاثنين: سيكون الدفاع ضد صلاح أسهل الموسم المقبل وذلك بسبب أن ترنت ألكسندر أرنولد سيترك الفريق وبالتالي سيكون صلاح دون دعم حقيقي في خانة الجناح الأيمن.
 
وواصل: ترنت كان يريح صلاح من الواجبات الدفاعية ويدعمه هجوماً، ولهذا كان صلاح يتألق في الماضي، فهو لا يعود إلى المساندة في الخلف ويبقى في الأمام لاستغلال الفرص التي قد تتاح له ويحولها داخل الشباك.
 
وأتبع النجم السابق الذي ارتدى قميص "الأسود الثلاثة" 21 مرة في التسعينات الميلادية: الآن سيركز الخصوم على مهاجمة ليفربول من الناحية اليمنى وهذا يعني أن صلاح مطالب بالعودة لدعم الظهير الأيمن، وبالتالي فإن مستواه قد يهبط لأنه سيكون مضطراَ لقطع مسافات طويلة في الملعب طوال المباراة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout