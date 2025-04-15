نجم إنجليزي يحذّر من هبوط مستوى صلاح بعد العقد الجديد

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حذر الدولي الإنجليزي السابق بول ميرسون جماهير ليفربول من انخفاض محتمل في مستويات النجم المصري محمد صلاح في الموسم المقبل بعد تمديد تعاقده مع النادي نظراً للفراغ الذي سيخلفه رحيل ترنت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع صلاح نهاية الأسبوع الماضي عقداً جديداً لمدة موسمين مع ليفربول الإنجليزي لتتواصل قصة الهداف المصري التاريخي مع النادي الأحمر حتى 2027.

وقال ميرسون لاعب أرسنال السابق في تصريحات عبر "سكاي سبورت " يوم الاثنين: سيكون الدفاع ضد صلاح أسهل الموسم المقبل وذلك بسبب أن ترنت ألكسندر أرنولد سيترك الفريق وبالتالي سيكون صلاح دون دعم حقيقي في خانة الجناح الأيمن.

وواصل: ترنت كان يريح صلاح من الواجبات الدفاعية ويدعمه هجوماً، ولهذا كان صلاح يتألق في الماضي، فهو لا يعود إلى المساندة في الخلف ويبقى في الأمام لاستغلال الفرص التي قد تتاح له ويحولها داخل الشباك.

وأتبع النجم السابق الذي ارتدى قميص "الأسود الثلاثة" 21 مرة في التسعينات الميلادية: الآن سيركز الخصوم على مهاجمة ليفربول من الناحية اليمنى وهذا يعني أن صلاح مطالب بالعودة لدعم الظهير الأيمن، وبالتالي فإن مستواه قد يهبط لأنه سيكون مضطراَ لقطع مسافات طويلة في الملعب طوال المباراة.