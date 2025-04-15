living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب استبعاد أونانا

15
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قرر روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاد الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، من قائمة ناديه لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وأوضح أموريم أنه اتخذ هذا القرار لرغبته في منح أونانا الفرصة لاستعادة مستواه، الذي تراجع بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
 
وكان أونانا مسؤولاً عن تلقي فريقه هدفين خلال تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، الخميس الماضي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
 
وتم استبعاد حارس المرمى الدولي الكاميروني، الذي تصدر عناوين الصحف قبل مباراة ليون عندما وصف يونايتد بأنه "أفضل بكثير" من منافسه الذي ينشط بالدوري الفرنسي، من قائمة الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) للقاء نيوكاسل، حيث فضل أموريم الاستعانة بالحارس البديل التركي ألتاي بايندير.
 
وعند سؤاله عن هذا القرار، قال أموريم لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انطلاق لقاء نيوكاسل: "بالطبع، يجب فهم السياق، ولكنه أمر طبيعي".
 
وأضاف أموريم: "أحيانًا، يتعين عليك دفع لاعب إلى اللعب مجددا، وأحيانا أخرى عليك تركه يبتعد قليلًا، لكنه سيتدرب استعدادًا للمباراة التالية. لقد شعرت أن الوقت مناسب لأندريه ليبتعد".
 
وواصل أموريم تصريحاته عن أونانا، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "أعتقد أنه كان على ما يرام لأنني شرحت له الأمر، ولا داعي للتعليق، لكنكم تفهمون لأنني أشرح كل موقف".
 
واختتم أموريم حديثه، بالقول: "كان الوضع طبيعيا. عليك إدارة كل شيء، وأحيانا يركز الناس على الجانب البدني فقط، لكن الجانب الذهني بالغ الأهمية أيضا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout