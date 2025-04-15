مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب استبعاد أونانا

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قرر روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاد الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، من قائمة ناديه لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح أموريم أنه اتخذ هذا القرار لرغبته في منح أونانا الفرصة لاستعادة مستواه، الذي تراجع بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وكان أونانا مسؤولاً عن تلقي فريقه هدفين خلال تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، الخميس الماضي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتم استبعاد حارس المرمى الدولي الكاميروني، الذي تصدر عناوين الصحف قبل مباراة ليون عندما وصف يونايتد بأنه "أفضل بكثير" من منافسه الذي ينشط بالدوري الفرنسي، من قائمة الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) للقاء نيوكاسل، حيث فضل أموريم الاستعانة بالحارس البديل التركي ألتاي بايندير.

وعند سؤاله عن هذا القرار، قال أموريم لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انطلاق لقاء نيوكاسل: "بالطبع، يجب فهم السياق، ولكنه أمر طبيعي".

وأضاف أموريم: "أحيانًا، يتعين عليك دفع لاعب إلى اللعب مجددا، وأحيانا أخرى عليك تركه يبتعد قليلًا، لكنه سيتدرب استعدادًا للمباراة التالية. لقد شعرت أن الوقت مناسب لأندريه ليبتعد".

وواصل أموريم تصريحاته عن أونانا، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "أعتقد أنه كان على ما يرام لأنني شرحت له الأمر، ولا داعي للتعليق، لكنكم تفهمون لأنني أشرح كل موقف".

واختتم أموريم حديثه، بالقول: "كان الوضع طبيعيا. عليك إدارة كل شيء، وأحيانا يركز الناس على الجانب البدني فقط، لكن الجانب الذهني بالغ الأهمية أيضا".