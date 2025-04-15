"يشم رائحة الأهداف".. غوارديولا يثني على انطلاقة مرموش

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كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إعجابه بالطريقة التي تأقلم بها النجم المصري عمر مرموش مع الفريق السماوي.

مرموش انضم إلى السيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت وسرعان ما تألق مع فريقه الجديد الذي يمر بموسم صعب للغاية.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين: "عمر مرموش يشم رائحة الأهداف، ويقوم بانطلاقات رائعة، لقد فهم طبيعة اللعب في إنجلترا".

وأضاف: "لقد سجل هدفا أمام كريستال بالاس وكان يمكنه تسجيل المزيد بسهولة، والخروج من المباراة بثلاثة أهداف".

وتابع المدرب الإسباني حديثه عن المهاجم المصري: "الأرقام التي حققها مرموش حتى الآن رائعة حقا".

وأكمل: "وصل مرموش إلى مانشستر سيتي، في لحظة لم نكن فيها جيدين. لكن تأثيره ظهر على الفريق في منتصف الموسم".

وأتم: "أحيانًا يأتي لاعب واحد عندما تكون الأمور سلسة، وكل شيء على ما يرام، ومن السهل التكيف. ولكن عندما لا يلعب الفريق بشكل جيد، فهذه قيمة كبيرة، إنه يستحق الإشادة".

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 14 مباراة، بواقع 10 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري عمر مرموش (26 عاما) 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.