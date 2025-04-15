living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"يشم رائحة الأهداف".. غوارديولا يثني على انطلاقة مرموش

15
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إعجابه بالطريقة التي تأقلم بها النجم المصري عمر مرموش مع الفريق السماوي.
 
 
مرموش انضم إلى السيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت وسرعان ما تألق مع فريقه الجديد الذي يمر بموسم صعب للغاية.
 
وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين: "عمر مرموش يشم رائحة الأهداف، ويقوم بانطلاقات رائعة، لقد فهم طبيعة اللعب في إنجلترا".
 
وأضاف: "لقد سجل هدفا أمام كريستال بالاس وكان يمكنه تسجيل المزيد بسهولة، والخروج من المباراة بثلاثة أهداف".
 
وتابع المدرب الإسباني حديثه عن المهاجم المصري: "الأرقام التي حققها مرموش حتى الآن رائعة حقا".
 
وأكمل: "وصل مرموش إلى مانشستر سيتي، في لحظة لم نكن فيها جيدين. لكن تأثيره ظهر على الفريق في منتصف الموسم".
 
وأتم: "أحيانًا يأتي لاعب واحد عندما تكون الأمور سلسة، وكل شيء على ما يرام، ومن السهل التكيف. ولكن عندما لا يلعب الفريق بشكل جيد، فهذه قيمة كبيرة، إنه يستحق الإشادة".
 
ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 14 مباراة، بواقع 10 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.
 
وسجل النجم المصري عمر مرموش (26 عاما) 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout