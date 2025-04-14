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"الأحمق" مبابي يورط ريال مدريد قبل لقاء برشلونة

14
APRIL
2025
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بات ريال مدريد الإسباني في موقف صعب بعدما طرد نجمه كيليان مبابي في المباراة التي كسبها ضد ألافيس في الدوري المحلي يوم الأحد وسط مخاوف من غيابه عن لقاء برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 من الشهر الجاري.
 
وطرد كيليان مبابي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على لاعب ألافيس، ما سيجعله مهدداً بالإيقاف لعدد من المباريات قد يصل إلى 4 مواجهات، ما يعني غيابه عن لقاء نهائي كأس الملك أمام برشلونة.
 
ويعتقد ريال مدريد وفقاً لما نقله موقع "ديفينسا سنترال" فإن ريال مدريد سينتظر حتى إعلان العقوبة قبل الاستئناف عليها، إذ يأمل النادي في أن تكون عقوبة النجم الفرنسي مباراتين فقط، ما يعني أنه سيكون جاهزاً لملاقاة برشلونة في مباراة نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل الجاري، لكن إدارة النادي تخشى من أن تمتد العقوبة لما هو أكثر من ذلك.
 
ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي ريال مدريد في الموسم الحالي برصيد 32 هدفاً في جميع البطولات وقدم 4 تمريرات حاسمة.
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