بنزيمة يقنع بوغبا بالانتقال إلى اتحاد جدة

A + A -

يحاول الفرنسي كريم بنزيمة قائد نادي اتحاد جدة إقناع مواطنه بول بوغبا بالانتقال إلى الفريق الصيف المقبل بعدما انتهت فترة إيقاف الأخير بسبب المنشطات.

وعوقب بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد السابق بالإيقاف 4 أعوام عندما كان لاعبا ليوفنتوس بسبب تعاطيه المنشطات، إذ أعلن في مارس 2024 عن الإيقاف قبل أن يخفض إلى 18 شهرا في أكتوبر من العام الماضي.

ووفقا لقناة "تي إف 1" الفرنسية فإن بنزيمة بدأ بالعمل على إقناع مواطنه ابن الـ32 عاما بالانتقال إلى اتحاد جدة الفريق الذي يلعب فيه الآن 9 أجانب وهم الصربي رايكوفيتش والبرتغالي بيريرا والألباني ميتاي والبرازيلي فابينيو والجزائري عوار والإسباني أوناي والهولندي بيرخفاين والفرنسيين كانتي وديابي وبنزيمة.

ولعب بنزيمة وبوغبا سويا في منتخب فرنسا 32 مباراة فازا 21 مباراة وتعادلا في 7 وخسرا في 4 مباريات فيما ساهما بالتسجيل مباشرة في 3 أهداف.

وانتقل مهاجم فرنسا إلى الاتحاد صيف 2023 قادما من ريال مدريد الإسباني ولعب برفقته 59 مباراة في كل المسابقات وأحرز 35 هدفا فيها.