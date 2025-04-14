إنزاغي يثني على لاعبيه بعد كالياري

A + A -

أعرب سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان عن سعادته البالغة بفوز فريقه على ضيفه كالياري 3-1 يوم السبت بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه إمبولي يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاء الفوز بعد تحقيق إنتر ميلان لانتصار مهم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2-1، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 48 سجل روبيرتو بيكولي الهدف الوحيد لكالياري، فيما سجل إنتر ميلان الهدف الثالث عن طريق يان بيسيك في الدقيقة 55.

ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاغي قوله "ارناوتوفيتش كان مذهلا، لقد لعب بشكل جيد حقا، لقد سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة رائعة للاوتارو الذي سجل الهدف الثاني".

وأضاف "كنا ندرك أن هذه المباراة لن تكون سهلة، أردنا الفوز وأدينا بشكل جيد للغاية".

وأشار "عقب استقبالنا هدفا ، انصب تركيزنا على تسجيل الهدف الثالث، نشعر بفخر شديد لما نقوم به".

وأكد إنزاغي "لقد خضنا 49 مباراة العام الماضي، وهذه مباراتنا رقم 48 ومازلنا في 12 أبريل، نلعب بشكل مذهل هذا الموسم، والجميع يضحي".

وتابع "لا ينبغي أن نتغافل عن الهدف الذي سجله بيكولي، كنت غاضبا من تورام في الدقائق الأخيرة وقد أخبرته بذلك بعد المباراة، كان ينبغي التعامل مع الكرة بشكل مغاير".

وختم إنزاغي بالقول "سنخوض مواجهة بايرن ميونخ بكثير من الثقة، واضعين في اعتبارنا أننا نواجه خصما غاية في القوة، علينا أن نقدم مباراة كبيرة وبتصميم كبير".