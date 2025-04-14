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بالنيران الصديقة.. برشلونة يقطع خطوة أخرى نحو لقب الدوري

14
APRIL
2025
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عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني، بفوزه 1-صفر على ليغانيس في المرحلة 31، السبت، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 13 في المسابقة.
 
وفاز الفريق الكتالوني بفضل هدف عكسي سجله المدافع خورخي ساينز مطلع الشوط الثاني، ليقطع خطوة أخرى نحو إحراز لقب الـ"ليغا".
 
وبعد شوط أول محتدم شهد فرصا من الجانبين، لعب رافينيا كرة عرضية باتجاه روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني حولها ساينز عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولة تشتيتها.
 
وظن ليغانيس أنه أدرك التعادل من ضربة رأس لعبها داني رابا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
 
وارتفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة بفارق 7 نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب، الذي يواجه ألافيس الأحد، بينما يظل ليغانيس المهدد بالهبوط في المركز 19 قبل الأخير برصيد 28 نقطة.
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