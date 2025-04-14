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فان دايك يتحدث عن مستقبله مع ليفربول.. وصلاح يعلّق

14
APRIL
2025
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سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدفا جعل ليفربول أكثر قربا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأكد مجددا حبه للنادي مع دخوله في الأسابيع الأخيرة في عقده مع الفريق.
 
وسجل المدافع الهولندي الدولي هدفا في الدقائق الأخيرة ليضمن فريقه الفوز بنتيجة  2/1 على ويستهام، الأحد، ليجعل الفريق على بعد ست نقاط من تحقيق لقب المسابقة للمرة 20 في تاريخه.
 
وكان ذلك بمثابة تذكير بأهميته للفريق وذلك بعد شهور من الغموض بشأن مستقبله حيث سيصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده.
 
وأنهى ليفربول التكهنات بشأن هدافه محمد صلاح، الجمعة، بعدما أعلن تجديد عقده لمدة عامين، ويأتي التركيز في الوقت الحالي على تجديد عقد فان دايك.
 
وقال فان دايك بعد مواجهة ويستهام: "الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي، دعونا نرى ما سيحدث الأسبوع المقبل".
 
من جانبه، كشف صلاح عن مشاعره وقال إن فان دايك "يمكنه فعل ما يريد، لكنني أرغب في وجوده مع الفريق الموسم المقبل".
 
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
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