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الزمالك يستبعد ناصر ماهر.. وتوصية بخصم ربع مستحقاته

14
APRIL
2025
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أعلن نادي الزمالك المصري استبعاد نجم الفريق ناصر ماهر والتوصية بخصم 25 بالمئة من مستحقاته بسبب رفضه الجلوس على دكة بدلاء مباراة حرس الحدود.
 
وفاز الزمالك على حرس الحدود 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
 
وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم: "تفاصيل إيقاف ناصر ماهر عند عبد الواحد السيد فقط والذي دائما ما يتخذ قرارات تنظيمية ليتواجد العدل والانضباط داخل الفريق بشكل دائم والحمد لله تلك الفترة من أفضل فترات غرفة خلع الملابس في الزمالك منذ سنوات".
 
وتابع: "أي لاعب يرتكب مشكلة أو تجاوز تتم معاقبته وتسير الأمور بشكل منتظم بعد ذلك".
 
وواصل: "اللاعبون ظهروا اليوم بحماس أكبر وبإخلاص أكبر عن المباريات الماضية".
 
وشدد: "المنافسة على لقب الدوري شيء مهم بكل تأكيد ولكننا نطالب بالبت في قرار خصم النقاط الثلاثة من الأهلي لأن الإبطاء في إصدار القرار من الممكن أن يتم تفسيره بشكل غير صحيح خاصة وأن رابطة الأندية تجاهلت قرار اللجنة الأولمبية وأصدر قرار معاكس غير منطقي ولذلك نناشد بسرعة إصدار القرار".
 
وأضاف: "لا نملك أي معلومة عن قرار لجنة الانضباط وأعتقد أنها لن تسمح بأي تسريبات حول الأمر وأعتقد أن الواقعة واضحة لأن الظرف الاستثنائي غير موجود في تلك الواقعة التي حدثت بكامل إرادة الأهلي الذي رفض الذهاب للمباراة وتواجد في محيط الملعب ولم يذهب ويجب أن يتحمل النادي قراراته ولا يجب تحميل فريق قرارات فريق آخر".
 
وأتم: "مباراة القمة تم تحديدها قبل أيام من إقامتها وكان من حق الأهلي طلب حكام أجانب في وقت مبكر إذا كانت تلك هي المشكلة ولكن معلوماتي أن ذلك لم يحدث بشكل رسمي أو قبل المباراة بوقت ضيق ولذلك لا يجب أن يدفع ثمن ذلك الخطأ الإداري سوى الفريق نفسه".
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