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دولي إنجليزي يفجرها: رائحة "الكذب" تفوح من قصة صلاح

9
APRIL
2025
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برأ بن فوستر حارس مانشستر يونايتد نادي ليفربول الإنجليزي من "الإهمال" في قصة تجديد عقود محمد صلاح وفيرجل فان دايك، مشيراً إلى أن اللاعبين تلقوا عروضاً للتجديد قبل عامين وإذا نفوا ذلك فهم "يكذبون".
 
وتنتهي عقود محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد نهاية الموسم الجاري، وبينما يبدو الأخير في طريقه إلى ريال مدريد الإسباني، ما زال مستقبل الثنائي المخضرم مع ليفربول غامضا.
 
 
وقال بن فوستر حارس مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق عبر مدونته الصوتية "فوزكاست": كثيرون يلومون ليفربول على إهماله تمديد عقود لاعبيه قبل نهايتها بفترة طويلة، لكن هذا غير صحيح، متأكد تماماً من أن الفريق فعل ذلك قبل فترة طويلة وطويلة للغاية.
 
وأتبع: أنا متأكد تماماً من أن ليفربول تواصل مع محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد قبل عامين من نهاية عقودهم (صيف 2023) وقال لهم "دعونا نبدأ الترتيب لتوقيع عقد جديد" وإذا نفى أحد اللاعبين ذلك فهو يكذب.
 
وألمح فان دايك عقب خسارة ليفربول أمام فولهام نهاية الأسبوع الماضي إلى وجود تقدم بالمفاوضات بينه وبين النادي من أجل تمديد التعاقد، بينما ما زال صلاح صامتاً إذ قال أكثر من مرة إنه لم يتلق عروضاً من النادي للبقاء، رغم الكثير من التقارير التي تحدثت حول اقتراب توقيعه مع النادي بعد تنازلات مالية قدمها.
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