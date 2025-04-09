فيديو.. استبعاد زيزو من تدريب الزمالك بسبب "التوقيع للأهلي"

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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري لاعبه أحمد مصطفي زيزو، الثلاثاء، من قائمة مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي التي ستقام، الأربعاء، في إياب دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية.

وقال مصدر بالزمالك المصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الثلاثاء، أن استبعاد زيزو جاء بسبب مخالفة قرار فرض الحظر الإعلامي ومنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن زيزو نشر بيان عبر حسابه عبر منصة "إنستجرام" بما يخالف تعليمات الحظر الإعلامي.

وأوضح :" إدارة النادي تأكدت ايضا من توقيعه للأهلي في صفقة انتقال حر وبالتالي ستقرر الإدارة الموقف الخاص به".

وفي وقت سابق اليوم أكد زيزو في بيان عبر حسابه على منصة "إنستجرام" للتواصل الإجتماعي أنه لم يوقع لأي ناد، مشيرا إلى أنه ينتظر حسم قرار تجديده مع القلعة البيضاء.