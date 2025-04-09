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بثلاثية نظيفة.. أرسنال يصعّب مهمة ريال مدريد في أبطال أوروبا

9
APRIL
2025
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اقترب فريق أرسنال الإنجليزي من التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز كبير بنتيجة 3 / صفر على ضيفه ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية، الثلاثاء.
 
وسجل نجم الوسط الإنجليزي ديكلان رايس الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 58 و70، وأضاف الإسباني ميكيل ميرينو الهدف الثالث في الدقيقة 75 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة لندن.
 
وأكمل الريال الثواني الأخيرة بنقص عددي بعد طرد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 94 لاعتراضه على قرار الحكم.
 
وباتت مهمة الفريق المدريدي صعبة في التعويض عندما يلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 مرة.
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