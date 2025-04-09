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صورة.. الأرجنتيني مارتينيز يواصل استفزاز الجماهير الفرنسية

9
APRIL
2025
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رفع الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، مستوى الإثارة قبل زيارة فريقه إلى باريس سان جيرمان، بارتداء قبعة فرنسية تحمل صورة الكؤوس الأربعة الأخيرة التي فازت بها الأرجنتين.
 
ولا يحظى مارتينيز بشعبية كبيرة في فرنسا بعد تصرفاته المثيرة والمستفزة مع منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2022، حيث تصدى لركلة جزاء في ركلات الترجيح.
 
وتصدر الحارس الأرجنتيني عناوين الصحف الموسم الماضي بعد فوز أستون فيلا على ليل في الدوري الأوروبي، حيث تصدى لركلتي جزاء في ركلات الترجيح.
 
وقبل مباراة باريس وأستون فيلا في ذهاب دور الثمانية الأربعاء، ارتدى مارتينيز قبعة تحمل صورة ديك فرنسي عليها شعار الكؤوس الأربعة التي فازت بها الأرجنتين مؤخرا، وهي كأس العالم وكوبا أميركا مرتين، وكأس فايناليسما.
 
وقال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا: "لا داع للقلق بشأن مارتينيز خلال المباراة، فإنه ناضج ويتحلى بالمسؤولية وسيتحكم في انفعالاته خلال المباراة، لقد اختلف كثيرا عما كان عليه عندما انضم من أستون فيلا قبل 5 أو 6 سنوات".
 
وأضاف إيمري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "إنه أكثر نضجا، وبات لاعبا وحارسا أفضل، وأؤكد له دائما في حديثي معه، ركز على كرة القدم، وتحكم في مشاعرك، وتحدى نفسك".
 
وتابع: "بالطبع إيمليانو مارتينيز لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وأفضل حارس مرمى في العالم".
 
وأوضح أيضا: "كرة القدم تفرض عليك تقبل الجماهير وكذلك تقبل فكرة مساعدة فريقك، علينا أن نحاول أن نفهم كل لاعب ومدرب ومشجع في جو يسوده الاحترام".
 
واختتم إيمري تصريحاته في هذا الشأن بالقول "مواجهة باريس سان جيرمان غدا ستكون مجرد كرة قدم، المنافس سيحظى بدعم جماهيره، وأتمنى أن يكون ذلك في إطار محترم".
 
 من جانبه، تحفظ يوري تيليمانس لاعب وسط أستون فيلا على تصرفات زميله إيمليانو مارتينيز قبل المباراة.
 
وقال تيليمانس: "لا أهتم حقا، أنا هنا لألعب المباراة، مهما حدث مع مارتينيز طالما أنه يتم باحترام من منظور كرة القدم، فلا مانع لدي".
 
واخاتم اللاعب البلجيكي بالقول: "ليس لدي أي فكرة عن القبعة التي ارتداها، ولكن ربما يكون هذا أسلوبه، وكل ما يمكنني قوله أنه مستعد وفي كامل تركيزه لمباراة الغد مثل أي مباراة".
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