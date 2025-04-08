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قرار صلاح الغريب يفاجئ ليفربول.. "تنازلت عن راتبي"

8
APRIL
2025
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كشفت تقارير إعلامية يوم الاثنين أن النجم المصري محمد صلاح تنازل عن مبالغ مالية من أجل البقاء مع ليفربول الإنجليزي في قرار لم يصدقه مسؤولو الأخير.
 
وينتهي عقد هداف الدوري الإنجليزي وثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ بعد أقل من 3 أشهر، لكن لم يتم تمديده حتى الآن، إلا أن تقريراً من "سكاي سبورت" عبر مراسلها ساشا تافوليري أشار إلى انفراجة كبيرة في سير المفاوضات بين الطرفين.
 
وقال التقرير: قدم محمد صلاح تنازلات مالية لم يصدقها مسؤولو ليفربول، إذ ينوي اللاعب المصري التنازل عن جزء من راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني من أجل الاستمرار مع ليفربول لفترة أطول .
 
وزاد: مجموعة "فينواي" الرياضية التي تملك النادي الشهير لم تكن تنوي تمديد عقد اللاعب لفترة طويلة، لكنها قررت عكس ذلك بعد تنازلات صلاح المالية بالإضافة إلى اقتراب رحيل ترنت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد وغموض موقف المدافع الهولندي فيرجل فان دايك من البقاء أو الرحيل.
 
وختم: ليفربول بات على مشارف الفوز بالدوري الإنجليزي، وقد تفكر الشركة بإضافة مناسبة أخرى للجماهير بالاحتفال وذلك من خلال تجديد ثالث هداف في تاريخ الفريق الأحمر.
 
ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه قادماً من روما الإيطالي ولعب معه 394 سجل خلالها 243 هدفاً وفاز معه بـ8 بطولات منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
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