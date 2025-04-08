لحظة رعب.. نجاة مظلي من الموت بعد اصطدامه بسقف ملعب تولوز

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علق مظلي على سطح ملعب تولوز في فرنسا، واضطر إلى التشبث به بشدة قبل أن يتم إنقاذه بواسطة سيارات الإطفاء.

وقعت المشاهد المرعبة قبل مباراة تولوز ضد سال في كأس الأبطال للرغبي.

مظلي يتسبب في تأجيل انطلاق كأس الأبطال بين تولوز وسال

وقفز ثلاثة مظليين من الطائرة إلى داخل الملعب خلال احتفالية ما قبل المباراة، والتي بدأت قبل خمس دقائق من انطلاق المواجهة.

وهبط اثنان بسلام على أرض الملعب، لكن الثالث علقت مظلته في سقف الملعب الذي يتسع لحوالي 33 ألف متفرج.

وبعد فترة وجيزة، تم إخلاء المقاعد الموجودة أسفل المظلي لضمان سلامة المشجعين، وبعد ذلك وضعت حصيرة قابلة للنفخ أسفل المظلي، الذي ظل معلقا في الهواء لمدة 15 دقيقة قبل وصول المساعدة وسيارة الإطفاء.

تم رفع سلم من سيارة الإطفاء لإنقاذ المظلي، بينما كان رجال الإطفاء يستمتعون بالهتافات من الجماهير، واستمرت عملية الإنقاذ حوالي 30 دقيقة.

وذكرت التقارير أن المظلي لم يتعرض لأذى بعد الحادث، الذي تسبب في انطلاق تأخير المباراة لمدة 40 دقيقة.