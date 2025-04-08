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أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي أنه لا يشك في قدرة فريقه على الفوز على ريال مدريد الإسباني في "أعظم ليلة" في مسيرته عندما يستضيفه الثلاثاء في لندن في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لأرسنال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيواجه حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (15 مرة) في ربع النهائي على ملعب الإمارات الثلاثاء، على أن تُقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد الأربعاء المقبل.

والتقى الفريقان مرتين فقط في المسابقة القارية العريقة وكانتا في ثمن النهائي موسم 2005-2006 وحسم أرسنال التأهل في صالحه بفوزه 1-0 ذهابا في مدريد وتعادلهما سلبا في لندن.

وصرح أرتيتا الذي يتولى مسؤولية تدريب أرسنال منذ عام 2019، للصحافيين الاثنين: إنها أعظم ليلة في مسيرتي بنسبة 100%"، لهذا السبب دخلت عالم كرة القدم، ولهذا السبب دخلت عالم الإدارة، وخاصةً في هذا النادي.

وتابع الإسباني الذي كان قائدًا لفريق أرسنال أيضًا: لقد مرّ 20 عامًا منذ أن خضنا مباراة كهذه، وبالنسبة لنا، إنها فرصة رائعة لبناء تاريخنا الخاص، وهذا ما نحن هنا من أجله.

وأردف قائلا: الحماس المحيط بالنادي، والجماهير، وأهمية هذه المباراة. هذه هي المرحلة التي نطمح للوصول إليها، والتي يجب أن يكون فيها أرسنال دائمًا. نحن فخورون جدًا بتواجدنا هنا، والآن سنكون مستعدين تمامًا لتقديم الأفضل.

وقال: غدًا، مع 11 لاعبًا و60 ألف مشجع، أنا مقتنع تمامًا بأننا مستعدون للفوز والتغلب عليهم. هذه هي العقلية التي أريدها.