الشابة تظهر مجدداً وتستأنف ضد براءة ألفيش من الاغتصاب

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أعلنت الشابة المُتَّهِمة لداني ألفيش باغتصابها، الاثنين، أنها ستستأنف قرار المحكمة بعد إلغائها حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بحق نجم برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق بتهمة الاغتصاب.

وقالت إيستر غارسيا، محامية المدعية للصحافيين، إن هذا الاستئناف الذي يأتي في أعقاب الاستئناف الذي أعلنته النيابة العامة الكتالونية، الأربعاء الماضي، "تم عرضه سابقا، وتم تقديمه اليوم".

وأضافت: لا أستطيع أن أعطي أسباب هذا الاستئناف لأسباب استراتيجية، لن يتم الكشف عن الأسباب التي نستأنف من أجلها، ربما في وقت لاحق ولكن ليس الآن.

وبرأت محكمة الاستئناف في برشلونة في 28 مارس الماضي ألفيش الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، مشيرة إلى افتقار المشتكية إلى "الموثوقية".

وبررت المحكمة إدانة الظهير الأيمن السابق بأنها شابتها "سلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات في ما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه وعدم كفاية الأدلة المقدمة".

ولقي قرارها انتقادات شديدة من جانب الجمعيات النسوية، فضلاً عن عدد من أعضاء الحكومة اليسارية برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

واتهم ألفيش باغتصاب الشابة في ليلة 31 ديسمبر 2022 عندما كان يدافع عن ألوان بوماس المكسيكي الذي فسخ تعاقده معه بسبب الفضيحة في منطقة كبار الشخصيات في ملهى ليلي في برشلونة.

وحصل على إطلاق سراح مشروط لمدة عام وبكفالة بلغت مليون يورو في انتظار الاستئناف الذي أبطل إدانته، بعد أن أمضى 14 شهرًا في السجن.

ويعتبر ألفيش أحد أعظم المدافعين في العالم، حيث فاز بـ42 لقبا خلال مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016 عندما فاز بـ23 لقبا. تعاقد في حزيران/يونيو 2022 مع فريق بوماس أونام المكسيكي الذي فضّل فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.

ودافع عن ألوان منتخب البرازيل في 126 مباراة دولية، بعدما استهل مسيرته معه في أكتوبر 2006 وتوّج مع "سيلسياو" بلقب كوبا أميركا مرتين وبالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021، كما أصبح في سن الـ 39 عاما و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم وذلك بمونديال 2022.