المحكمة الفيدرالية في سويسرا تؤكد تغريم الزمالك

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رفضت المحكمة الفيدرالية الاستئناف المقدم من نادي الزمالك المصري بخصوص الحكم الصادر لصالح المدرب السابق لفريق كرة القدم البرتغالي جايمي باتشيكو بالحصول على 880 ألف يورو بعد فسخ تعاقده.

وأعلن نادي الزمالك تقدمه بخطاب رسمي للمحكمة الفيدرالية يطلب خلاله الحصول على حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النادي على الحكم الصادر في قضية باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك.

وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي، الاثنين، أن تلك الخطوة تأتي بناء على الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لغلق ملف هذه القضية.

وتعرض الزمالك في الآونة الأخيرة لسلسة من الغرامات الدولية أبرزها المهاجم المغربي خالد بو طيب الذي حصل على غرامة مالية قيمتها 2 مليون و450 ألف دولار، فضلا عن أتشيمبونغ الذي غرم الزمالك قرابة مليون دولار.

كما أعلن حسين لبيب رئيس الزمالك في وقت سابق تحمل النادي غرامات مالية وصلت قيمتها إلى أكثر من 2 مليون دولار كمستحقات لنادي سبورتنغ لشبونة، وكذلك لمساعدي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للنادي.