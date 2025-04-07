نهاية غريبة.. نجم برشلونة يتحول إلى "بائع أحذية"

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قرر جيريمي ماثيو لاعب برشلونة وفالنسيا وسبورتنغ لشبونة السابق الانتقال إلى محل أحذية والعمل بائعا هناك منذ نهاية مسيرته الرياضية قبل 5 أعوام.

وامتدت مسيرة ماثيو، 41 عاما، من 2002 حتى 2020 حقق خلالها 12 بطولة منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع برشلونة الإسباني.

وشوهد قلب الدفاع السابق جيريمي ماثيو في قسم الأحذية من قبل اثنين من المشجعين الشباب في متجر إنترسبورت في بوش دو رون.

وأفادت التقارير أن اللاعب الدولي الفرنسي السابق يعمل هناك كموظف منذ نهاية مسيرته الرياضية في يونيو 2020.

ويلعب ماثيو مع نادي لوينس الرياضي في الوقت الراهن بالقرب من مدينة أي أون بروفانس.