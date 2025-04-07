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فولهام يصعق ليفربول بثلاثية.. وساوثهامبتون يسجل أسرع هبوط

7
APRIL
2025
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عرقل فولهام مسيرة ليفربول نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مستحق 3-2، الأحد، مستغلا بعض الأخطاء الدفاعية ليعزز حظوظه في التأهل للمسابقات القارية الموسم المقبل.
 
وتقدم ليفربول في النتيجة بهدف سجله أليكسيس ماك أليستر في بداية المباراة، لكنه تلقى 3 أهداف في غضون 14 دقيقة.
 
وأدرك رايان سيسينيون التعادل بتسديدة مباشرة رائعة قبل أن يمنح أليكس آيوبي ورودريغو مونيز فريقهما التقدم.
 
وقلص البديل لويس دياز الفارق قبل 20 دقيقة تقريبا من نهاية المباراة، لكن فولهام صمد ليحسم الفوز.
 
ويظل ليفربول في الصدارة برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق 11 نقطة أمام أرسنال.
 
ويحتاج ليفربول لحصد 11 نقطة في مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب، فيما ارتقى فولهام للمركز الثامن برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي خامس الترتيب.
 
من جانب آخر، سجل ساوثهامبتون أسرع هبوط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما خسر 3-1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة، إذ تأكد بذلك هبوطه قبل 7 جولات من النهاية.
 
وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 10 نقاط في المركز 20 الأخير بفارق 22 نقطة خلف ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 17، أقرب مراكز البقاء بالدوري الممتاز.
 
وفي مباراة أخرى، تعادل تشلسي سلبيا مع جاره في غرب لندن برنتفورد مما وجه ضربة موجعة لآمال الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
 
وأجرى مدرب تشلسي إنزو ماريسكا 5 تغييرات على التشكيلة التي فازت على توتنهام هوتسبير 1-0 الخميس الماضي إذ حل المهاجمون نيكولاس جاكسون وكول بالمر وبيدرو نيتو كبدلاء في الشوط الثاني فقط.
 
ومنح دخولهم تشلسي قوة هجومية أكبر بعد أداء ضعيف في الشوط الأول، لكنهم فشلوا في تشكيل خطورة على مرمى مارك فليكن حارس برنتفورد.
 
وكاد برايان مبيومو وسيب فان دين بيرج أن يسجلا هدفين لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.
 
وأبقى التعادل تشلسي في المركز الرابع في جدول الترتيب متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي الذي سيواجه مانشستر يونايتد في وقت لاحق، ويبقى برنتفورد في المركز الثاني عشر.
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