على حساب إشبيلية.. أتليتيكو مدريد يعود لدرب الانتصارات

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سجل لاعب الوسط بابلو باريوس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 2-1 على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما غابت عنه الانتصارات في 6 مباريات بكل المسابقات.

وبعد خروجه من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا على يد غريمه ريال مدريد ومن قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، أبقى أتليتيكو على آماله الضئيلة في الفوز بالدوري بعد تعثر برشلونة المتصدر وريال مدريد ثاني الترتيب.

وبهذا يرتفع رصيد أتليتيكو إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد ثاني الترتيب الذي خسر 2-1 أمام فالنسيا يوم السبت فيما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 67 نقطة بعد تعادله.

وكانت بداية المباراة واعدة إذ افتتح إشبيلية التسجيل بهدف أحرزه لوسين أجومي من تسديدة صاروخية في الدقائق الأولى قبل أن يدرك خوليان ألفاريز التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 25.

وحصل أتليتيكو على ركلة الجزاء بعدما تعرض كونور جالاحر لتدخل داخل منطقة الجزاء.

لكن إيقاع المباراة تباطأ بمرور الوقت إلى أن سجل باريوس هدف الفوز قرب النهاية بعد مجهود فردي رائع كلله بتسديدة صاروخية.