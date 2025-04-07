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تعادل سلبي "محبط" في ديربي مانشستر

7
APRIL
2025
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تعادل مانشستر يونايتد على أرضه سلبيا مع غريمه المحلي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، لتتعرض آمال الفريق الضيف في بلوغ دوري أبطال أوروبا لضربة قوية.
 
 
وبهذا التعادل يحتل سيتي، الذي افتقد خدمات هدافه إرلينغ هالاند للإصابة، المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف تشلسي، بينما يحتل يونايتد المركز 13 برصيد 38 نقطة.
 
ولم يصنع الفريقان، اللذان يعانيان هذا الموسم، الكثير من الفرص، خاصة في الشوط الأول.
 
وارتفع إيقاع المباراة، الأولى بين الفريقين التي تنتهي بالتعادل السلبي منذ 2020، في الشوط الثاني، وأطلق عمر مرموش مهاجم سيتي تسديدة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد ببراعة في أخطر فرص الفريق الضيف.
 
وحصل جوشوا زيركزي على أخطر فرص يونايتد في منتصف الشوط الثاني عندما أطلق تسديدة قوية تصدى لها إيدرسون حارس مرمى سيتي بيديه.
 
وكانت هذه أول مرة يحافظ فيها يونايتد على نظافة شباكه على ملعبه "أولد ترافورد"، منذ الفوز 4-صفر على إيفرتون في الأول من ديسمبر الماضي.
 
وكانت المباراة الماضية التي جمعت الفريقين أكثر إثارة وانتهت بفوز يونايتد 2-1 على مضيفه سيتي، بفضل هدفي برونو فرنانديز وأماد ديالو.
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