بدء المسح الرياضي الاسبوع المقبل

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تنفيذا لما ورد في مقدمة البيان الوزاري حول الإصلاح و بسبب نقص الجهاز الفني في وزارة الشباب والرياضة، تمّ التنسيق بين وزيرة الشباب و الرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان و عميد كلية التربية البدنية في الجامعة اللبنانية الاستعانة بطلاب الكلية لمساعدة اللجنة الفنية التي شكلتها الوزيرة منذ أيام للكشف على الأندية والاتحادات الرياضية للتأكد من استيفائها الشروط الفنية و الإدارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) و القرار ٢٠٠٧/١/٩٠

و طلبت الوزيرة من اللجنة الاستعانة بطلاب الجامعة و المباشرة بإجراء المسح

ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل على أندية كرة الطاولة و كرة السلة.