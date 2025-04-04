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إنفانتينو يرغب بإعادة روسيا إلى عالم كرة القدم

4
APRIL
2025
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أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن عودة روسيا إلى ركب كرة القدم العالمية من خلال اتفاقية سلام مع أوكرانيا "أمر يستحق التشجيع".
 
وتم فرض حظر على روسيا من المشاركة في مسابقات فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سواء للأندية والمنتخبات الوطنية على جميع المستويات منذ الأزمة مع أوكرانيا عام 2022.
 
وتسعى الولايات المتحدة للتوسط من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعرب إنفانتينو عن أمله في عودة روسيا للساحة الكروية الدولية في أقرب وقت ممكن.
 
وفي حديثه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالعاصمة الصربية بلغراد، اليوم الخميس، قال إنفانتينو: أفكر في بطولة كأس أوروبا "يورو 1992" الجيل الذهبي لكرة القدم في هذا الجزء من العالم.
 
وقال: بسبب السياسة، تم منع منتخب صربيا من التأهل لكأس أوروبا، رغم امتلاك الفريق القدرة على المنافسة بقوة على اللقب.
 
 
وأضاف إنفانتينو في تصريحاته: يتعين علينا دائما أن نسعى جاهدين لاستخدام كرة القدم لجمع الناس، وجمع الدول، لا سيما في عالمنا المنقسم.
 
أوضح إنفانتينو: مع استمرار محادثات السلام في أوكرانيا، آمل أن ننتقل قريبًا إلى المرحلة التالية ونعيد روسيا للمشهد الكروي، لأن هذا يعني حل جميع المشاكل، وهذا ما يجب أن نشجعه، وندعو له.
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