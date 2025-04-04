النصر يبحث عن فوز غائب أمام الهلال منذ 1205 أيام

A + A -

تستأنف منافسات دوري "روشن" السعودي بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب أيام التوقف الدولي من خلال "جولة الديربيات" المنتظرة والتي تبدأ بمواجهة العملاقين الهلال والنصر يوم الجمعة ضمن الجولة 26 من المسابقة.

ويجمع أول ديربي بين الهلال والنصر، فيما يلتقي الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة، السبت، وفي اليوم نفسه يلعب ديربي الشرقية بين القادسية والاتفاق.

ويستقبل الهلال جاره النصر في ديربي الرياض، على ملعب "كينغدوم أرينا" حيث يسعى "الأزرق" لتحقيق فوز يضيق به الخناق على الاتحاد المتصدر بـ61 نقطة، مقابل 57 نقطة للهلال صاحب المركز الثاني.

ولم يعرف النصر طعم الانتصار على غريمه التقليدي في مسابقة الدوري منذ ديسمبر 2021 عندما تغلب عليه 2-0 عن طريق الكاميروني فنسنت أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويدخل فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مواجهة النصر، وسط ظروف أفضل نسبياً، بعدما استعادته خلال فترة أيام "فيفا" عدداً من لاعبيه المصابين، إذ عاد إلى التدريب مؤخراً المدافع علي البليهي ومن قبله انخرط الصربيان ميتروفيتش وسافيتش في تدريبات الفريق.

وفي المقابل، يبحث النصر عن فوز غائب أمام الهلال هذا الموسم، بعد خسارته 4-1 في بطولة كأس السوبر السعودية مطلع الموسم في سبتمبر الماضي، ثم التعادل 1-1 في لقاء الذهاب بدوري المحترفين نوفمبر المنصرم، حيث بكر وقتها النصر بالتسجيل عن طريق لاعبه السابق البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي غادر صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي منتقلاً إلى فنربخشة التركي، فيما عادل للهلال العائد من الإصابة مؤخراً الصربي سافيتش.

وحقق أزرق الرياض الفوز في آخر 3 مواجهات خاضها قبل التوقف الدولي، بفوزه على الفيحاء 2-0 في الدوري السعودي، ثم انتصاره برباعية نظيفة على باختاكور الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاء الفوز الثالث على حساب التعاون بهدفين دون مقابل في دوري "روشن" السعودي.

ولم يعرف فريق المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي طريق الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، إذ تعادل مع الشباب 2-2 في الدوري السعودي، ثم فاز على استقلال طهران الإيراني 3-0 في إياب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة، اعقبه الفوز 3-1 على الخلود في الدوري.

ويتطلع النصر إلى الخروج بالعلامة الكاملة من ملعب "كينغدوم أرينا" طامحاً إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث والاقتراب من منافسه صاحب الوصافة والذي لا يفصله عنه سوى 6 نقاط.

وبجانب ديربي الرياض، تلعب يوم الجمعة مباراتين، إذ يبحث في الأولى الخلود والتعاون عن استعادة الانتصارات وتعزيز موقعيهما في المنطقة الدافئة، حيث يحتل الخلود المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

وفي المواجهة الثانية والتي تعتبر حاسمة بصراع البقاء، يستقبل العروبة ضيفه الأخدود، حيث يحتل العروبة المركز الـ13 برصيد 26 نقطة ويسعى لاستعادة انتصاراته للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط بينما يسعى الأخدود للهروب منها حيث يتواجد في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.