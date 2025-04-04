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فيديو.. "تصرف غريب" من مورينيو مع مدرب الفريق المنافس

4
APRIL
2025
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بدا البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشه التركي، أنه "يقرص أنف" أوكان بوروك المدير الفني لغلطة سراي، بعد إقصاء فريقه من كأس تركيا، الأربعاء.
 
وفي لقطات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهر مورينيو وهو يمد يده تجاه منافسه ويلمس أنفه، ثم سقط بوراك على الأرض وهو ممسكا بوجهه قبل أن يتم إبعاد مورينيو.
 
وفاز غلطة سراي 2-1 في مباراة دور الثمانية، ونشر صورة على حسابه بمنصة "إكس" لبوروك وهو يبتسم وينظر باتجاه مورينيو.
 
وتم إرفاق رسالة بالصورة وهي: "عليك ألا تهاجم، عليك أن تستوعب!" مع رمز تعبيري للصمت.
 
ومن المتوقع أن يتعرض مورينيو لعقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 5 و10 مباريات، وفقا للوائح كرة القدم في تركيا.
 
وقال بوروك إن تصرف مورينيو "لم يكن أمرا كبيرا"، لكنه أضاف أنه "لم يكن شيئا لطيفا جدا"، مؤكدا تعرضه لـ"خدش بسيط".
 
وتابع في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: " لم يكن هناك أي شيء بيني وبينه. هنأت الحكام فقط. هو أيضا ذهب لتهنئة الحكام. وبينما كنت أواصل قام بالإمساك بأنفي من الخلف. كان خدشا بسيطا".
 
وأردف بوروك: "بالطبع لم يكن هذا أمرا لطيفا. نريد التركيز في المباراة. نريد بشكل خاص ونتوقع أن يكون سلوك الطاقم الفني أكثر صحة هنا".
 
وأكد: "لن أبالغ في هذا لكن لم يكن الأمر لائقا. كان يفترض أن نصافح بعضنا البعض بعد المباراة. لسوء الحظ، لم نتمكن من تجربة هذا. ليس أمرا مهما. لن أبالغ فيه".
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