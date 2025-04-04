تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة وتقدم المغرب ومصر

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حافظت الأرجنتين على صدارتها للتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، بينما انتزعت إسبانيا المركز الثاني من فرنسا.

وأضافت الأرجنتين، بطلة العالم وأول المتأهلين إلى مونديال 2026 عن تصفيات أميركا الجنوبية، 18.91 نقطة إلى رصيدها بفضل انتصاريها على مضيفتها الأوروغواي (1-0) وضيفتها البرازيل (4-1) في تصفيات مونديال 2026.

وحلت إسبانيا في المرتبة الثانية بفضل تأهلها إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 ذهابا و3-3 إيابا.

وأزاحت إسبانيا جارتها فرنسا من المركز الثاني بعد خسارتها أمام كرواتيا (0-2) في ذهاب دوري الأمم، قبل أن ترد لها الدين إيابا بالنتيجة ذاتها وتتخطاها بركلات الترجيح.

وبقيت إنجلترا رابعة أمام البرازيل، بينما تقدمت هولندا إلى المركز السادس على حساب البرتغال التي احتاجت الى التمديد للفوز على الدنمارك (5-2، الوقت الاصلي 3-2) في دوري الأمم بعدما خسرت 0-1 ذهابا.

وحافظت بلجيكا على مركزها الثامن وإيطاليا التاسع وألمانيا العاشر، أمام كرواتيا التي صعدت مركزين على غرار المغرب باحتلالهما المركزين الحادي عشر والثاني عشر على حساب الأوروغواي وكولومبيا.

تصنيف العرب

وعزز المغرب صدارته للمنتخبات العربية وقفز درجتين إلى المركز 12 عالميا، بعد فوزه على النيجر وتنزانيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، متقدما على مصر التي صعدت مرتبة واحدة (32)، والجزائر التي تقدمت مركزا واحدا أيضا (36)، وتونس الـ49 بعد قفزها 3 مراكز.

وتراجعت قطر 7 مراكز وباتت في المركز 55 أمام السعودية التي تقدمت مركزا واحدا (58) والعراق الذي تراجع 3 مراكز (59).

وتراجعت البحرين 3 مراكز أيضا (84)، فيما تقدمت عمان مثلها (77)، وتقدم كل من الأردن وسوريا مرتبتين إلى المركزين 62 و93 تواليا، وتراجعت الإمارات (65) وجزر القمر (105) مثلهما، بينما بقيت فلسطين ولبنان والكويت واليمن في المراكز 101 و112 و134 و158 تواليا.

وتراجعت كل من موريتانيا (110) والسودان (114) وجيبوتي (192) مركزا واحدا، وتقدمت ليبيا (117) والصومال (201) مثله.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا:

1- الارجنتين 1886.16 نقطة

2- اسبانيا 1854.64 (+1)

3- فرنسا 1852.71 (-1)

4- انجلترا 1819.2

5- البرازيل 1776.03

6- هولندا 1752.44 (+1)

7- البرتغال 1750.08 (-1)

8- بلجيكا 1735.75

9- إيطاليا 1718.31

10- ألمانيا 1716.98