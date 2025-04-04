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صن داونز يعتذر ويطالب الترجي "باستنكار" سلوك جماهيره

4
APRIL
2025
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عبر نادي صن داونز الجنوب أفريقي عن اعتذاره إزاء ما شهدته مباراته ضد الترجي التونسي والتي أقيمت، الثلاثاء، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من عدم انضباط جماهيري، مطالبا إدارة الترجي باستنكار سلوك جماهيره.
وأوضح صن داونز في بيان أنه: "يعبر عن حزنه العميق إزاء السلوك غير المنضبط الذي شهدته مباراته في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي الرياضي التونسي، والتي أقيمت يوم 1 أبريل في ملعب لوفتوس فيرسفيلد".
 
وأضاف أن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "تعرض الملعب لأضرار متعمدة، إلى جانب انسحاب مشجعي صن داونز تجنبا لأعمال العنف التي استهدفتهم، والتي شملت استخدام الشعلات الحارقة ورذاذ الفلفل مع بداية الحادثة".
 
وبين أن النادي "ينتظر تقريرا كاملا من مراقب المباراة، ويؤكد التزامه بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لاستكمال التحقيق قبل مباراة الإياب".
 
وأكد النادي أن "الترجي التونسي يعد مؤسسة رياضية محترمة في إفريقيا، ونحن على ثقة بأنه بعد مراجعة جميع الأدلة، سيستنكر إخوتنا وأخواتنا في الترجي هذا السلوك، وسيتخذون الخطوات اللازمة لضمان أن تكون المواجهة القادمة بيئة يشعر فيها جميع المشجعين بالأمان والترحيب".
 
وتابع البيان: "نحن واثقون من أن التحقيق سيوضح الظروف التي أدت إلى هذا السلوك غير المنضبط، ومع ذلك، وبناء على ثقافتنا الإفريقية القائمة على التعاطف والتسامح (ثقافتنا الإفريقية في الأوبونتو)، فإننا نرى أنه من واجبنا الاعتذار للترجي الرياضي التونسي ومشجعيه، نظرا لأن هذه الأحداث وقعت في ملعبنا، رغم أن مقاطع الفيديو والحقائق تشير إلى أن مشجعي صن داونز لم يكونوا البادئين بهذا السلوك غير المنضبط".
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