بعدما خنق كوبو.. اليابانيون لمودريتش: إنييستا لم يفعل ذلك

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انتقد اليابانيون السلوك العدائي للكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، مع زميله السابق كوبو، نجم ريال سوسييداد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء.

وضمن نادي العاصمة الإسبانية مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تعادل 4-4 مع ريال سوسييداد في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية، وتمكن ريال مدريد من التأهل مستفيدا من فوزه في ذهاب نصف النهائي بهدف نظيف.

وطغت على المباراة العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أثارت غضب اللاعبين والجماهير، على حد سواء.

إلا أن رد لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد، المعروف بهدوئه كان غريبا تماما، وذلك بعدما توجه الدولي الكرواتي إلى الحكم خلال الأشواط الإضافية محاولا التعبير على استيائه بعد تدخل قوي على زميله فينيسيوس، لكن الحكم بدا غير مكترث باحتجاجات مودريتش وتجاهلها من دون أي رد فعل يذكر.

لكن اللحظة الأكثر إثارة للصدمة جاءت عندما دخل مودريتش في مواجهة مع زميله السابق الياباني تاكي كوبو "23 عاما"، لاعب ريال سوسييداد، الذي قفز من مقاعد البدلاء ودخل في جدال مع قائد ريال مدريد البالغ من العمر "39 عاما".

وفي تصرف غير معتاد وعدواني، أمسك مودريتش كوبو من رقبته أمام أنظار الحكم الرابع.

وأثار سلوك مودريتش غضب اليابانيين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعاد البعض إلى المقارنة الأزلية بين الكرواتي والإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، الذي خاض تجربة في الدوري الياباني.

ورأى اليابانيون أن الفائز بكأس العالم 2010 لم يكن يتصرف مثل مودريتش، ودائما ما كان سلوكه جيدا على عكس الكرواتي.

وكتب أحد اليابانيين مهاجما الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2018: مودريتش يمسك برقبة كوبو، لن يفعل إنييستا شيئا كهذا أبدا.

ودائما ما يتم الإشادة بسلوك مودريتش وتحرص جماهير الأندية المنافسة لريال مدريد على الترحيب به في المباريات التي تقام خارج "سانتياغو برنابيو"، ويعد من اللاعبين القلائل الذين نالوا التصفيقات في مختلف ملاعب إسبانيا وأوروبا من قبل الخصوم، لكنه أشعل غضب اليابانيين بتصرفه مع مواطنهم كوبو الذي زامل مودريتش في ريال مدريد خلال السنوات الماضية.