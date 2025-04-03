living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سأنقله بنفسي إلى المطار".. خطة مثيرة لإبعاد صلاح عن ليفربول

3
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في ظل التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيله، اقترح ديفيد مويس مدرب إيفرتون ساخراً طريقة جديدة لإيقاف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول خلال ديربي ميرسيسايد.
 
وعلى مدار ما يقرب من ثماني سنوات، حاول المدربون بيأس، إيقاف صلاح، الذي بات ثالث هدافي ليفربول عبر تاريخه.
 
وأمام الفرق التي يدربها مويس، سجل صلاح تسعة أهداف بقميص ليفربول، آخرها في ملعب جوديسون بارك خلال شهر فبراير.
 
وعندما سُئل عن كيفية إيقاف المصري، ضحك مويس وقال مازحًا: يمكننا محاولة بناء جدار أو شيء من هذا القبيل لإيقافه، وفعل كل ما في وسعنا لمعرفة ما إذا كنا نستطيع إيقافه.
 
وأضاف: إنه لاعب موهوب للغاية، وقد كان كذلك، لكننا قدمنا أداءً جيدًا معه في المباراة الأولى، لذا نأمل أن نتمكن من تكرار ذلك في هذه المباراة.
 
ثم سُئل مويس عمّا إذا كان صلاح سيُخلّد في الأذهان كواحد من أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، فأجاب: نعم، سنستمتع باصطحابه إلى المطار وإدخاله إلى الطائرة وإبعاده.
 
ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 27 هدفاً ويبدو قريباً من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم بعد إصابة إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي واحتمالية غيابه سبعة أسابيع.
 
الموسم الأخير
وأصر صلاح مراراً وتكراراً على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، إذ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على التجديد بعد، وعبر اللاعب عن إحباطه الشديد بسبب عدم تلقيه عرضاً حسب وصفه.
 
وأفادت مصادر لشبكة "إي إس بي إن" أن أكبر مشكلة يجب التغلب عليها في مفاوضات ليفربول مع صلاح هي مدة العقد، إذ يحرص ليفربول على توخي الحذر مع اللاعبين الذين يقتربون من منتصف الثلاثينيات.
 
بينما كشف ديفيد أورنستين صحافي "ذي أثلتيك" في وقت سابق، أن الأمر الأكثر ترجيحًا في ظل الوضع الحالي هو بقاء صلاح في أنفيلد حتى الموسم المقبل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout